Ankara Devlet Opera ve Balesi perdesini 1 Eylül'de aralıyor - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) etkinlikleri Eylül ayı boyunca Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Tüm dünyada yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, yıldızların altında opera keyfi yaşayacak. Etkinlikler Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gözde konser mekanı Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek ve alan kapasitesinin dörtte biri kullanılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, başkentlileri sanatın iyileştirici gücüyle açık havada müziğin keyfine varmaya davet ediyor.

1 Eylül'de Ken Ludwig'in 'Bir Tenor Aranıyor' isimli müzikal komedisi ile başlayacak program, 5 Eylül'de gerçekleşecek Napoli Gecesi Konseri ile devam edecek. Etkinlikler, 11 Eylül'de gala konser, 15 Eylül'de Rus Gecesi konseri, 18 Eylül'de koro konseri ve 22 Eylül'de Azerbaycan Gecesi konseri ile son bulacak. 26 Eylül akşamı ise yeniden 'Bir Tenor Aranıyor' müzikali ile Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler saat 21.00'de başlayacak. Biletler ise biletinial.com üzerinden satışa sunulacak.

(Emin Kuvat/İHA)