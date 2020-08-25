Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezona 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezona 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak. Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, "Yıldızların Altında Opera" etkinlikler dizisi ile keyifli saatler yaşayacak. Açık havada eylül ayı boyunca yapılacak etkinlikler, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin konser alanı Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek. Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin dörtte biri kullanılacak. Açılış "Bir Tenor Aranıyor" müzikali ile başlayacak Sezon açılışı, 1 Eylül'de Ken Ludwig'in "Bir Tenor Aranıyor" isimli müzikal komedisi ile yapılacak, etkinlik dizisi 5 Eylül'de Napoli Gecesi Konseri ile devam edecek. 11 Eylül'de "Gala Konseri", 15 Eylül'de "Rus Gecesi Konseri", 18 Eylül'de "Koro Konseri" ile sürecek etkinlikler, 22 Eylül'de "Azerbaycan Gecesi Konseri" ile son bulacak. 7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler, saat 21.00'de başlayacak. Biletler "biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:06

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