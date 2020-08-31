Ankara Devlet Opera ve Balesinin Panorapark Açıkhava Sahnesi etkinlikleri ertelendi - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ADOB'un 1- 22 Eylül tarihleri arasında Panorapark Sahnesi'nde seyircilerle buluşturacağı "Yıldızlar Altında Opera" etkinliklerinin salgın önlemleri nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
Etkinlik tarihleri ve hangi sahnelerde faaliyetlere devam edileceği, ADOB'un internet sitesinden ilan edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:53 - Kaynak: AA
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