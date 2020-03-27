ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi... - Son Dakika

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ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi...
6 saat önce
ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 1.
ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 1
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:33 Kaynak: DHA
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