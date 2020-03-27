Son Dakika › Güncel › ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi... - Son Dakika
ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi...
6 saat önce
ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 2.
ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 2
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı