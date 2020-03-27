ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi... - Son Dakika

ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi...

6 saat önce

ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 2.

ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışında konuştu- 2

ANKARA Dışişleri Bakan yardıcısı Yavuz Selim Kıran Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi...

Yavuz Selim Kıran, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:47 Kaynak: DHA

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