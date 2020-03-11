ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor

ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
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