ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor
7 saat önce
ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor
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