Son Dakika Haberleri: Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile...

Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile...

1 saat önce

Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile ikili görüşme(Tür: Ankara)

Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile ikili görüşme

(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:48 Kaynak: DHA
Ankara, Başbakan Yardımcısı, Katar, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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