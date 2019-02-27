Ankara-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan Gerilimini Değerlendirdi
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimini değerlendirdi(Tür: Ankara)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimini değerlendirdi
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: DHA
Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı
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