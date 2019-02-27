Son Dakika Haberleri: Ankara-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan Gerilimini Değerlendirdi

Ankara-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan Gerilimini Değerlendirdi

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimini değerlendirdi(Tür: Ankara)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimini değerlendirdi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: DHA

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