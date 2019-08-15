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Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı...

33 dakika önce

Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı sonrası soruları cevapladı.

Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı sonrası soruları cevapladı
Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
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