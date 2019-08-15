Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı...
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Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı sonrası soruları cevapladı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone
mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı sonrası soruları cevapladı
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