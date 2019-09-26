Ankara diyanet işleri başkanı diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik
2 gün önce
ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:16 Kaynak: DHA
ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik
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