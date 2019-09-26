Son Dakika Haberleri: Ankara diyanet işleri başkanı diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik
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Ankara diyanet işleri başkanı diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik

2 gün önce

ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik.

ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik

Ankara diyanet işleri başkanı diyanet olarak 111 ülkeden öğrenci kabul ettik

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:16 Kaynak: DHA
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