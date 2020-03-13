Son Dakika › Güncel › ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokalaşmadan, gönül selamı verelim-DETAY HAM GÖRÜNTÜLER FTP'YE... - Son Dakika
ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokalaşmadan, gönül selamı verelim-DETAY HAM GÖRÜNTÜLER FTP'YE...
6 saat önce
ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokalaşmadan, gönül selamı verelim-DETAY HAM GÖRÜNTÜLER FTP'YE ATILACAK.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
ANKARA Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokalaşmadan, gönül selamı verelim-DETAY HAM GÖRÜNTÜLER FTP'YE ATILACAK
Son Dakika Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi