Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi - Son Dakika

Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi

6 saat önce

Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu ve seçimi yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçildi.

Ankara Doğanşehirliler Derneği'nde Bilgili güven tazeledi, System.String[]

Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu ve seçimi yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçildi.


Dernek binasında yapılan genel kurul ve seçimde konuşan Süleyman Bilgili, "Ankara'da olan tüm hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun yıllar Ankara'da Malatya ve Doğanşehir dernekleri başta olmak üzere birçok dernekte görev almış olanlar görevden kaçmayıp sorumluluk aldılar. Yeni dönemde güçlü bir yönetim kurulu ortaya çıkmıştır. Doğanşehir için emek vermiş daha önce yönetim kurulunda görev almış tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin derneğe üye olmaya davet ediyorum" dedi.


Ankara Doğanşehirliler Derneği genel kurulu yapılarak başkanlığa Süleyman Bilgili tekrar seçilirken, asıl yönetim kuruluna, Kamil Göksu, Atilla Özdemir, Tacettin Ayhan, Songül Yücel, Arife Dinçer Peker ve Abuzer Uçar getirildi.


Denetim kuruluna da Şengül Pehlivan, Ferit Yıldırım ve Kadir Okçu seçildi. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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