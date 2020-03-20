ANKARA 'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir' - Son Dakika
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ANKARA 'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir'

7 saat önce

'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir'Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- KİŞİSEL Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, "Maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek virüs yayıcı olabilirler.

'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir'

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- KİŞİSEL Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, "Maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek virüs yayıcı olabilirler. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içine koyup çöpe atmalıyız" dedi.

Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanımına ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Öymez, özellikle yaşlı vatandaşların maske takma çıkarma işlemini doğru yapmaları gerektiğini, yanlış takılan maskenin rahat nefes almayı engelleyeceğini bildirdi. Öymez, "Eğer doğru takmazlarsa ve burun mandalını düzgün yerleştirmezlerse kendi nefeslerinden kendileri rahatsız olur. Ayrıca kendilerinde hastalık varsa dışarıya o boşluklardan hastalığı yayarlar. Kendisi hastaysa yine kendisine virüsü yayıyor. Eğer hasta değilse yine o boşluklardan virüsü alma ihtimali oluyor" dedi.

'SAĞLIKLI İNSANLARIN MASKE KULLANMASINA GEREK YOK'

'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir'

Öymez, sağlıklı insanların maske kullanmasına gerek olmadığını belirterek, "Hele ki şu anda piyasada N95 jenerik ismiyle bahsedilen, 'filtreli maske' diye bahsedilen, ventilli maskelerin kullanılmasına hiç gerek yok. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şey şu; eğer tehlike altındaysa, kendisinde bir sağlık problemi varsa veya hastalar ile doğrudan doğruya bir teması olan sağlık çalışanı ise bir tıbbi maske kullanması gerekir" diye konuştu.

'MASKELERİ POŞET İÇİNDE ÇÖPE ATALIM'

Kullanılan maskelerin doğru bir şekilde bertaraf edilmezse, virüsün daha da yayılmasına neden olacağına dikkat çeken Öymez, "Sağlık çalışanlarımızın kullandığı maskeler normalde tıbbi atık olarak değerlendirilecek ve prosedüre göre imha edilecektir. Ancak biz vatandaş olarak, bu maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek aslında virüs yayıcı olabilirler. Biz bu maskeleri sağa sola veya cebimize koyarsak veya normal bir şekilde çöpe atarsak virüsü yaymış olacağız. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta şu; hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içerisine koyup çöpe atmalıyız. Maskeleri sağa sola, otobüse veya dışarıda bir yere kesinlikle bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELDİVEN KULLANMAK TEHLİKELİ OLABİLİR'

Öymez, eldivenlerin kişisel koruyucu donanım olarak özel bir standardı bulunduğunu, eldiven kutularının üzerinde biyolojik işaret olması ve 'virüs' yazması gerektiğini de belirtti. Öymez, "Ama bu eldivenler normal vatandaşlar için de değildir. Yani bu eldivenler sağlık çalışanları ve bilim uzmanları içindir. Bizim dışarıda eldiven kullanmamıza gerek yok. Eldiven takmak demek, elinizin kirlendiğini hissetmemek demektir. Yani siz eldiven kullanırsanız elinizin kirlendiğini anlamıyorsunuz. Elinize bir şeyin bulaştığını anlamıyorsunuz. Dolayısıyla elinizi yıkama ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Fakat bu eldivende bulaş olduğunu anlamadığınız için her yere dokunuyorsunuz, dolayısıyla eldiven kullanımı daha çok tehlike getirebilir" diye konuştu.

ANKARA 'Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir'

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:05 Kaynak: DHA

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