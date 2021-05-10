ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi - Son Dakika

ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi

10.05.2021 16:07

ANKARA'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

ANKARA'da kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Erdoğan ifadesinde, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, ilk evliliğinden olan oğlu A.A. evde bulunduğu sırada 5 yerinden bıçakladı. Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı. A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mehmet Erdoğan'ın olay sırasında darbetmesi nedeniyle hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan kadın doğum uzmanı olan Zeynep Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hamile kadınlara önerilerde bulunduğu, özellikle koronavirüs döneminde hamile kadınların daha dikkatli olması gerektiğini belirttiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara'da 8 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Erdoğan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi
ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi
ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi
ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi

Zeynep Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Ankara, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi - Son Dakika


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