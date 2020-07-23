ANKARA Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraat - Son Dakika

ANKARA Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraat

Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraatANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Dr. Nejat K. hakkında, el yazısıyla okunaksız bir şekilde genelgeye aykırı rapor düzenlediği gerekçesiyle 'icrai davranışla görevi kötüyü kullanma' suçundan dava açıldı.

Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraat

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Dr. Nejat K. hakkında, el yazısıyla okunaksız bir şekilde genelgeye aykırı rapor düzenlediği gerekçesiyle 'icrai davranışla görevi kötüyü kullanma' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dr. Nejat K., suç işleme kastı bulunmadığı kanaatiyle beraat etti.

İlçede kavgaya karışan mağdur-şüpheli V.B. için polis nezaretinde götürüldüğü Nallıhan Devlet Hastanesi'nde görevli nöbetçi hekim tarafından 'geçici adli rapor' verildi. Bir gün sonra savcı B.K., kesin rapor için V.B.'yi tekrar hastaneye sevk etti. Hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Nejat K., ayrı bir rapor düzenlemeden nöbetçi hekimin yazdığı raporun altına el yazısıyla bulguları yazarak raporu düzenledi. Savcı B.K., mağdur-şüpheliyi tekrar polis nezaretinde hastaneye göndererek, yeniden rapor istedi. Doktor da yine nöbetçi doktorun düzenlediği raporun çıktısının üzerine el yazısıyla 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' notunu düşüp, diğer bulguları yazarak raporu imzaladı.

İDDİANAME DÜZENLEDİ

Bunun üzerine savcı, doktor hakkında soruşturma başlatıp, iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli doktorun el yazısıyla okunaksız bir şekilde genelgede belirtilen kriterlere aykırı rapor düzenleyerek, 'icrai davranışla görevi kötüyü kullanma' suçunu işlediği belirtildi. İddianamede "Şüpheli, Sağlık Bakanlığının 'Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar' hakkındaki genelgede belirtilen kriterlere aykırı olarak el yazısıyla okunaksız bir şekilde 'kati', 'geçici' ibaresi dahi belirtmeden, not yazarak, tüm uyarı ve ikazlara rağmen aynı şekilde geçici hekim raporunun çıktısı üzerine el yazısıyla ikinci kez not düşmek suretiyle rapor düzenleyerek, 'icrai davranışla görevi kötüyü kullanma' suçunu işlemiştir" ifadeleri yer aldı.

'AYRI BİR RAPOR YAZMAM GEREKTİĞİ SÖYLENMEDİ'

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Dr. Nejat K., "Hasta ikinci kez bir polis memuru ile geldi. Polis memuru bana, 'bu rapor olmamış' dedi. Ben de 'neresi olmamış, düzeltelim' karşılığını verdim. Bunun üzerine pratisyen hekimin verdiği raporu inceleyip, protokol numarası vererek, muayene neticesini el yazısıyla eksiksiz bir şekilde yazdım. Görevli memur bana yeni ve ayrı bir rapor yazmam gerektiğini söylemedi. Ben de yukarıda belirttiğim gibi muayene neticesini geçici rapor üzerine yazdım" dedi.

'DEVLETİ ZARARA UĞRATTI, ŞÜPHELİYİ MAĞDUR ETTİ'

Ancak savcı, doktorun suçtan kaçmak için bu şekilde ifade verdiğini, mesleki bilgi ve tecrübesinin bu hususları bilecek konumda olduğu belirtti. Savcı, doktorun ayrıca, genelgeye uymayarak ikinci kez hatalı rapor düzenlemek suretiyle, kumu araç ve gereçlerini gereksiz kullanarak devleti zarara uğrattığını, şüpheli-mağdur şahsın mağduriyetine neden olduğunu ileri sürdü.

BERAAT ETTİ

İddianame, Nallıhan Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek, doktor hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme, suç işleme kastı olmadığı kanaatine vararak sanık Nejat K.'nın beraatına kararı verdi. Kararın ardından Dr. Nejat K'nın da savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

ANKARA Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraat

Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Doktora, 'okunaksız rapor' davasında beraat - Son Dakika
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