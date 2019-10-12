Son Dakika Haberleri: Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandıAnkara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA DHA

Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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