Ankara dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
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Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandıAnkara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA DHA
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