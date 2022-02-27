Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu

27.02.2022 17:30

Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu Mamak'ta düzenlenen Ankara Döneri Festivali'nde başkentliler dönere doydu.

Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA - Mamak'ta düzenlenen Ankara Döneri Festivali'nde başkentliler dönere doydu. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlara tezgahlarda ince ince kesilen dönerler dağıtıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Üreğil Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenen Ankara Döneri Festivali'ne yoğun katılım gerçekleşti. Festival alanında vatandaşlar pişirilen dönerleri tüketirken, Ankara Seğmenleri'nin gösterileri ve sanatçı Veli Erdem Karakülah'ın şarkıları ile oynadılar. Ankara Döneri'nin yanı sıra alanda tavuklu pilav ve çorba ikramında da bulunuldu. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi sürecinde yaşanan zor zamanlardan sonra festivallerle Mamaklılarla buluştuklarını belirten Köse, "Zor zamanlar geçirdik. Özellikle salgın döneminde evden çıkmakta zorlandık. Bir taraftan salgın da nispeten azalmaya başladı. Bizde 'Çoluk Çocuk tüm hemşehrilerimizi bir araya getirelim' dedik" ifadelerine yer verdi.

Ankara'ya has bir lezzetle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktaran Köse, "Biz Mamak'ta büyük bir aileyiz. Biz ailemize ikramlarda bulunmak istedik. Festivalleri bu yüzden yapıyoruz. Biz 'Angaralıyız ve Angara'da Angara Döneri yenir' diyoruz. Ankara Döner Festivali'nde size ikram etmek üzere sadece döner değil, tavuk pilav, çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve böyle etkinliklerde buluşmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Festivale ailecek geldiklerini belirten Mustafa Solak, "Normalde çalışıyoruz, festivale geldik ve etkinlik dolayı memnunuz. Ailemle, çocuklarımla geldim. Ankara Döneri'ni severiz. Biz Yozgat'lıyız orada da Arabaşı Festivali'miz oluyor o festivale de katılıyoruz. Döner yiyeceğiz, memnunuz şu anda" dedi.

Pazar günlerini festivalde değerlendiren vatandaşlar Döner Festival'inden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ankara'nın dört bir yanında gelen ziyaretçiler Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen festival için Belediye Başkan'ı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Ankara Döneri Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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Mamak Belediyesi, Festival, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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