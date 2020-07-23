ANKARA Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika

Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, Retinar FAR-AD Dron Tespit Radar Sistemleri'nin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.
Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mini/Mikro İHA Tespit Radar Sistemi Projesi kapsamında Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar FAR-AD Dron Tespit Radar Sistemleri güvenlik güçlerimize teslim edildi. Sistem, geniş alanları otomatik tarayarak dronlara yönelik güvenlik güçlerinin birincil sensörü olacak" denildi.