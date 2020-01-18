Ankara ? dsp genel başkanı önder aksakal'dan rahşan ecevit için taziye açıklaması - Son Dakika

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Ankara ? dsp genel başkanı önder aksakal'dan rahşan ecevit için taziye açıklaması
6 saat önce
Ankara ? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Rahşan Ecevit için taziye açıklamasıAKSAKAL, ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM. Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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