Son Dakika Haberleri: Ankara 'Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda

Ankara 'Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda

1 saat önce

Ankara yer alan hastaneler ve medikal firmalar, Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda (HESTOUREX) tanıtılıyor.

Ankara 'Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda, System.String[]
Ankara yer alan hastaneler ve medikal firmalar, Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda (HESTOUREX) tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya ANFAŞ Expo Center'da açıldı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuarda önemli sağlık kurum ve kuruluşları çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yapacaklar. 4- 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Ankara Kalkınma Ajansı, Gürgan Klinik, Dental Estetik Center, Umut Hastanesi, Koru Hastanesi, Healthy in Turkey, Lokman Hekim Hastanesi, Liv Hospital, Doktorun Oteli, Koç İlaç firması ve kurumları ile birlikte yer aldı. Fuarda Türkiye'deki kurumlar ve kuruluş temsilcileri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen satın alma heyetleriyle de görüşmeler yapacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Böylesi geniş katılımlı bir fuarda yer almak Ajansımız ve Ankaramız açısından son derece önemli. Ankara Türkiye'nin en büyük sağlık tesisleri, medikal şirketleri ve termal tesisleri ile hatırı sayılır bir deneyime sahip. Bu bilgi ve deneyimimizi uluslararası katılımlı platformlarda yer alarak tanıtmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:48 Kaynak: İHA

Antalya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara 'Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]