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ANKARA 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak

53 dakika önce

'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacakTÜRKİYE'nin en büyük, uluslararası yaş meyve-sebze, lojistik fuarı 'Interfresh Eurasia' ve 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak
TÜRKİYE'nin en büyük, uluslararası yaş meyve-sebze, lojistik fuarı 'Interfresh Eurasia' ve 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Antexpo Genel Müdürü Murat Özer, dünya kültürlerinin sokak lezzetlerini Türkiye'de 6 şehirde sergilemek istediklerini belirterek, "Festivalimiz Ekim ayında Eskişehir'de başlayacak" dedi.
Antexpo Fuarcılık Hizmet A.Ş. tarafından düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük, uluslararası yaş meyve-sebze, lojistik fuarı 'Interfresh Eurasia' ve 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya, Avrupa Birliği Delegasyonu ve 23 ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda ateşe katıldı. Toplantıda ayrıca çok sayıda davetli de yer aldı.
'FUAR İÇİN BÜYÜKELÇİLERDEN DESTEK İSTEDİK'
Antexpo Genel Müdürü Murat Özer, Türkiye'de bulunan bütün büyükelçi ve ateşelerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özer, "Interfresh Eurasia' fuarının birincisini geçen sene düzenledik. 26 ülkeden alım heyeti getirmiştik. Bunu bir üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Türkiye aslında Avrupa'yla doğu arasında bir köprü, bu ikisinin arasındaki en güzel merkezlerden bir tanesi de Antalya'dır. Antalya içinde bulunduğu coğrafyada yaş meyve sebze için bulunmaz bir üretim merkezi. Antalya havalimanı İstanbul'dan sonraki en büyük uluslararası lokasyon. 144 farklı şehre direkt uçuşun olduğu bir yer. Amacımız bu fuarı tanıtıp, katılımı artırmak. Bu konuda büyükelçilerden destek istedik" dedi.
6 ŞEHİRDE DÜNYA SOKAK LEZZETLERİ FESTİVALİ YAPILACAK
Özer, Dünya Sokak Tatları Festivalleri'ni 6 şehirde yapmak için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Trabzon'da, 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' yapmak için çalışmalara başladık. Festivalimiz Ekim ayında Eskişehir'de başlayacak. Bu etkinlikler çok önemli, insanları ve ülkeleri kültürel olarak birbirine yaklaştıran etkinlikler bunlar. Ayrıca büyükelçilerden kendi ülkelerinin kültürel aktivitelerini de buraya getirip sergilemelerini talep ettik. Biz bunu Türkiye genelinde birçok şehirde yapmayı planlıyoruz. Umarım güzel bir şekilde sonuçlanır."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) -
(Tür: Ankara)
ANKARA 'Dünya Sokak Tatları Festivalleri' Eskişehir'de başlayacak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:50 Kaynak: DHA
Türkiye, Eskişehir, Ankara, Güncel
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