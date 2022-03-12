Ankara, dünyanın ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuarına hazırlanıyor - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere uyum sağlaması, süreçlere hazır hale gelmesi ve bilincin artırılması için gereken bütün adımları atma gayretinde olduklarını belirterek, "EKO İKLİM, dünyadaki ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuar olacak." dedi.

Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla ATO öncülüğünde 30-31 Mart'ta, ATO Congresium'da "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı (EKO İKLİM)" gerçekleştirilecek.

Etkinliğin tanıtımı amacıyla ATO Başkanı Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve başkentin önde gelen sivil toplum temsilcileri, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve dernek üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Baran, Avrupa Birliği'nin (AB) uygulamaya koyduğu "Yeşil Mutabakat" politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'nın da birçok sektöre önemli sorumluluklar yüklediğini söyledi.

AB'nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını "karbon nötr" hale getirmeyi hedeflediğini ifade eden Baran, bu kapsamda da karbon vergisinin ihdas edildiğini hatırlattı. Baran, kriterlere uyulmaması halinde 2026 yılından itibaren, yılda 2 milyar avro olmak üzere 2050'ye kadar yaklaşık 60 milyar avro karbon vergisi ödemek durumunda kalınacağını anlattı.

Bu konunun Türkiye'yi derinden etkileyeceğini vurgulayan Baran, ihracatının yüzde 42'sini AB'ye yapan bir ülke olarak üretimde, ihracatta zorlanmamak için atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Baran, konuya ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştıklarına işaret ederek, bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kalkınma ajansları, KOSGEB, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında söz konusu zirveyi ve fuarı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere uyum sağlaması, süreçlere hazır hale gelmesi ve bilincin artırılması için gereken bütün adımları atma gayretinde olduğunu belirten Baran, "EKO İKLİM, dünyadaki ilk 'ekonomi ve iklim değişikliği' temalı fuar olacak." diye konuştu.

"Karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyaç var"

ASO Başkanı Özdebir de insanoğlunun hırsını, aşırı tüketimini artık dünyanın taşıyamadığını ifade ederek, bunun etkilerini özellikle salgın döneminde daha yoğun hissettiklerini söyledi. Bu gidişata "Dur" denilmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, AB'nin bu konuda önlemler almaya başladığını, gelecek günlerde bunların daha da sıkılaşacağını dile getirdi.

Özdebir, "AB'nin yaptırımlarından, iklim değişikliğini önlemeye yönelik belirlediği kurallardan en çok etkilenecek ülkelerden biri Türkiye. Bu konuda ilk aksiyonu sanayicilerin alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ASO olarak iklim değişikliği konusunda uzman bir firmayla çalışma yürüttükleri bilgisini veren Özdebir, 35 sektörle ilgili firmaların karşılaşabileceği riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri çıkaracaklarını anlattı.

Özdebir, 2026 yılına gelindiğinde şirketlerin karbon ayak izlerinin sadece beyana değil, doğruluğunu ispat edecek onaylanmış belgelere ihtiyaç duyacağına işaret ederek, "Türkiye'de de 2026 yılına kadar uluslararası akreditasyona sahip karbon ayak izi verilerini doğrulayacak bir kuruma ihtiyacımız var." dedi.

"Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğu"

ATB Başkanı Yavuz da iyi bir hayat yaşamak için kaliteli hava ve sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyulduğunu, gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğunun herkesin omzunda olduğunu ifade etti.

Yavuz, iklim değişikliğinin ekonomiye mutlaka etkisi olacağını ama daha da önemlisinin insanların yaşaması için gıda güvenliği ve arzının olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikle farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayan Yavuz, "Bizden sonraki nesillere iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TAV Ankara Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer de etkinlikler çerçevesinde 29 Mart itibarıyla hem EKO İKLİM'in tanıtımını hem de iklim değişikliğine ilişkin farkındalık artırma çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

12 bini aşkın katılımcı bekleniyor

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, EKO İKLİM Zirvesi'ne ilişkin bilgi verdi. Zirvenin, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kişi, kurum ve kuruluşların katılımlarıyla karbon nötr olarak yapılacağını belirten Yılmaz, özel gösterimle açılış seremonisinin yapılacağını, 4 ayrı salonda 20'den fazla oturumun gerçekleşeceğini bildirdi. Yılmaz, zirveye ulusal ve uluslararası düzeyde 150'yi aşkın konuşmacının katılacağını aktararak, "Yeşil kültür ve sanat etkinliğinin sahneleneceği zirvede, 30'u aşkın üniversite ile 150'yi aşkın eğitim kurumu yer alacak." ifadesini kullandı.

Zirve kapsamındaki oturumlarda Eski Makedonya Devlet Başkanı Gjorge Ivanov, Eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana, Eski Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un da konuşmacı olarak yer alacağını dile getiren Yılmaz, fuara 12 bini aşkın katılımcı beklediklerini kaydetti.

Yılmaz, ???????Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa ve çok sayıda ülkenin büyükelçilerinden yabancı misyon temsilcilerine, Birleşmiş Milletlerden uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcilerine, TBMM komisyon başkanları ve milletvekillerinden bakan yardımcılarına, büyükşehir belediye başkanlarından ticaret ve sanayi odası başkanlarına, kalkınma ajanslarından organize sanayi bölgelerine, banka ve finans kuruluşlarından üniversitelere kadar ilgili çok sayıda kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisinin zirvede buluşacağını bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen markalarının da destek vereceği fuarda, TOGG'un stant açarak otomobilini tanıtacağını ifade eden Yılmaz, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı zirve oturumlarının gerçekleştirileceğini vurguladı.

Ayna, yeşil dönüşüm için hazırladığı şarkıyı ilk kez seslendirecek

Verilen bilgiye göre, zirve kapsamında, "İklim Değişikliğinde Global Stratejiler", "Dünyada Yeşil Dönüşüm", "Ekonomik Efekt- Dünya Gazetesi Oturumu", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar", "Uluslararası Finansman", "Sanayinin Yeşil Dönüşümü", "2022 İklim Şurası Değerlendirmeleri", " OSB'ler", "İklim Değişikliğine Uyumda Yerel Su Yönetimi", "Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm", "Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda", "Adil Dönüşüm, Emek Verimliliği ve Çalışma Hayatının Dönüşümü", "Fark Yaratanlar-İyi İş Örnekleri", "Yenilenebilir Enerji", "Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi Ankara Kalkınma Ajansı" başlıklarıyla oturumlar yapılacak, iyi uygulama örneklerine yer verilecek.

Zirvede 4 bin metrekarelik alanda özel olarak tasarlanan amfinin çevrelediği "İklim Meydanı", "Sektörler Meydanı", "Yeşil Meydan", "Kampüs Meydanı", "Yeşil Fikirler Meydanı" ve "Söz ONda Meydanı" etkinlik alanlarında ise konserden defileye, dans gösterisinden orkestra dinletisine, yarışmadan sergilere, tiyatrodan workshoplara, öğrenci proje etkinliklerinden bilim yarışmalarına kadar yeşil dönüşümün farklı alanlardaki yansımalarının yer alacağı etkinlikler sergilenecek.

Yeşil dönüşüm için hazırladığı şarkısını ilk kez seslendirecek Ayna Grubu'nun konseri ile Selçuk Balcı ve Dolapdere konserlerinin de yer alacağı zirvede, Rafadan Tayfa ekibi özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Gençler de geleceklerine sahip çıkmak için EKO İKLİM Zirvesi"nde yerini alacak. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli yere sahip genç iklim elçileri düşüncelerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini zirvede anlatacak.