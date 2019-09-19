Son Dakika Haberleri: Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti

42 dakika önce

Ankara Eczacı Odası'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonucu değişen yönetim için devir teslim töreni düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti, System.String[]

Ankara Eczacı Odası'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonucu değişen yönetim için devir teslim töreni düzenlendi.


Ankara Eczacı Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucu Uzm. Ecz. Taner Ercanlı Başkanlığında seçime katılan Eczacılıkta Değişim Platformu seçimleri kazandı. Yeni Yönetim Kurulu için devir teslim töreni düzenlendi.


Uzm. Ecz. Taner Ercanlı burada gerçekleştirdiği konuşmada Ankara Eczacı Odası Olağan Genel Kurulu'nu ve akabinde yapılan seçimleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek demokrasi kültürüne yaraşır bir şekilde sonlandırdıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"Seçimlerde yarışan her iki grubun büyük bir olgunluk sergileyip, herhangi bir aksiliğe mahal vermemesi, başkentimize layık bir davranış olmuş, ülkemize de örnek teşkil etmiştir. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimdeki katılımın, son yıllardaki katılım oranına göre oldukça yüksek olması, mesleğimiz ve demokrasimiz adına son derece sevindirici bir gelişmedir. Meslektaşlarımızın teveccühleriyle Eczacılıkta Değişim Platformu olarak oy çokluğu ile rakibimiz Birleşik Eczacılar Grubu'nu geride bırakıp Ankara Eczacı Odamızı yönetmeye hak kazandık."


Konuşmanın ardından Ercanlı'ya odanın mührü takdim edildi. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları Stil danışmanı Ece Sükan, cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı Bilecik'te raydan çıkan kılavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:16:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]