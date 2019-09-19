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Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti

48 dakika önce

Ankara Eczacı Odası yönetimi değiştiANKARA - Ankara Eczacı Odası Odası'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonucu değişen yönetim için devir teslim töreni düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti

ANKARA - Ankara Eczacı Odası Odası'nda Olağan Seçimli Genel Kurul sonucu değişen yönetim için devir teslim töreni düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucu Uzm. Ecz. Taner Ercanlı Başkanlığında seçime katılan Eczacılıkta Değişim Platformu seçimleri kazandı. Yeni Yönetim Kurulu için devir teslim töreni düzenlendi.

Uzm. Ecz. Taner Ercanlı burada gerçekleştirdiği konuşmada Ankara Eczacı Odası Olağan Genel Kurulu'nu ve akabinde yapılan seçimleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek demokrasi kültürüne yaraşır bir şekilde sonlandırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kaydetti:

"Seçimlerde yarışan her iki grubun büyük bir olgunluk sergileyip, herhangi bir aksiliğe mahal vermemesi, başkentimize layık bir davranış olmuş, ülkemize de örnek teşkil etmiştir. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimdeki katılımın, son yıllardaki katılım oranına göre oldukça yüksek olması, mesleğimiz ve demokrasimiz adına son derece sevindirici bir gelişmedir. Meslektaşlarımızın teveccühleriyle Eczacılıkta Değişim Platformu olarak oy çokluğu ile rakibimiz Birleşik Eczacılar Grubu'nu geride bırakıp Ankara Eczacı Odamızı yönetmeye hak kazandık"

Konuşmanın ardından Ercanlı'ya odanın mührü takdim edildi.

Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti

Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
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