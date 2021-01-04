Ankara Eczacı Odasınca hazırlanan eğitici boyama kitabı Ankaralı ve İzmirli çocuklara dağıtılacak - Son Dakika

Ankara Eczacı Odasınca eczacılığa duyulan ilgiyi ve güveni arttırmak amacıyla hazırlanan, eğitici ve eğlendirici görsellerin yer aldığı boyama kitabı, Ankara ve İzmir'deki eczanelerde çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Komisyonu ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliğiyle, eczacılık mesleğini çocuklara eğlendirici oyunlarla tanıtmaya yönelik proje hayata geçirildi.

Eczacılık mesleğinin önemi ve sağlık sektöründeki yeri konusunda çocuklarda farkındalık yaratılması amaçlanan proje kapsamında hazırlanan boyama kitabında, eczacılık mesleğine duyulan ilgiyi ve güveni arttıracak eğitici ve eğlendirici görsellere yer verildi.

Ankara ve özellikle deprem nedeniyle zor günler geçiren İzmir'deki çocuklara moral vermek amacıyla 20 bin boyama kitabı eczanelerde ücretsiz dağıtılacak.

Hastalıklardan korunmada aşının önemine de dikkat çekilen kitabın 10 bini İzmir'de, 10 bini ise Ankara'da eczaneler tarafından çocuklara ücretsiz verilecek.