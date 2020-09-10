ANKARA Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı - Son Dakika

ANKARA Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı

Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısıTÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, Türkiye'de koronavirüsten 9 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi.

ANKARA Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı, System.String[]

Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, Türkiye'de koronavirüsten 9 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi. Aydoğan, Covid-19 hastalarına hastanelerde bulaş riski olan kağıt reçete yazılma oranının arttığını, bunun yerine e-reçete yazılması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs tanısı alan hastaların hastaneden sonra başvurdukları ilk yer olan eczanelerde çalışanlar, bulaş riskine karşı her türlü önlemi alıyor. Buna rağmen salgın nedeniyle şimdiye kadar 9 eczacı hayatını kaybetti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, koronavirüsten vefat eden ilk kişinin de İstanbul'da çalışan bir eczacı meslektaşı olduğunu belirtti. Aydoğan, bugüne kadar 9 eczacı ve 2 teknisyenin hayatını kaybettiğini aktardı. Pandeminin başından bu yana sağlık çalışanlarından sonra en büyük sıkıntıyı çekenlerin eczacılar olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu durumunda ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden beri eczacılara yoğun iş düşüyor. Pandeminin başından bu yana kendileri önlemlerini almış durumda. Ben sağlığa giriş ve çıkış kapısı olarak görüyorum eczacıları. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane son çıktığı yer de eczane. Bu süreçte en büyük sıkıntımız hastanelerde Covid-19 hastalarına bulaş riski bulunan kağıt reçete verilmesi. Hastanelerde bekleme olmaması için belki bilgisayarda yazmak zor geliyor doktorlara. Ama tanı konulan hastaya kağıt reçete verilmesi büyük sıkıntı. Özellikle ben bu hastalarımızı eczanelere yollarken elektronik reçete yazılmasını, kağıt reçete yazılmamasını öneriyorum."

Eczacı Burak Kaan Seyrekbasan da kendisinde semptom hisseden hastaların ilk geldikleri yerin eczaneler olduğunu ifade ederek, "Hastaları belirtilere göre ya eve ya da hastaneye yönlendiriyoruz. Bu durum bizi zora sokuyor. Kendi koruma tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz.. Bütün korunma ekipmanlarımızı kendimiz karşıladık. Bunlara rağmen hastalığa yakalanan ve kaybettiğimiz çok sayıda meslektaşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydoğan, Koronavirüs, Türkiye, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı - Son Dakika

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