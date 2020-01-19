Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu - Son Dakika

Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu

6 saat önce

Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu.

Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu

Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu

Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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