Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu - Son Dakika

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Ankara-ege denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu
6 saat önce
Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçıların teknesi kovalamacayla durduruldu
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