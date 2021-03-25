Ankara Eğitim Platformundan "okulların açık kalması hayati bir mesele" tespiti - Son Dakika

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, okulların açık kalmasının ülke açısından hayati bir mesele olması dolayısıyla öğretmenlere Kovid-19 aşısında öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mirkan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin asgari seviyede bile olsa yüz yüze eğitime devam etmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu, yüze yüze eğitimin tamamen durdurulmasının sağlıklı bir çözüm olmayacağını ifade etti.

Okuldan tamamen kopan öğrencilerin kayıplarının sadece eğitimden ibaret olmadığını ifade eden Aydın, çocuklarda ve gençlerde yaygın olarak gözlerinin bozulması, migren, omurga sağlığıyla ilgili sıkıntılar ve obezite başlangıcı gözlediklerini belirtti.

Aydın, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocukların bedenine kalıcı ve ciddi hasarlar verdiğini, ilerleyen dönemlerde farklı sorunların da çıkmasından endişe ettiklerini belirterek beden sağlığının yanı sıra psikolojik ve sosyal olarak olumsuz etkilenen kalabalık bir kitlenin bulunduğuna işaret etti.

"Okula gidemeyen öğrenciler sosyal hayatının önemli bir kısmından da kopuyor"

Temel çalışma alışkanlıklarını kaybeden, spor-sanat uğraşlarını tamamen bırakan, arkadaşlarından kopan, tablet ya da telefonda bağımlılık sınırına gelen öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Aydın, "Okullar, sadece eğitim alanları olarak düşünülmemeli. Özellikle büyük kentlerde, çocukların ve gençlerin yegane sosyal alanı okullar kaldı. Okula gidemeyen öğrenci sadece derslerinden değil aynı zamanda sosyal hayatının önemli bir kısmından da kopuyor." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim ve 3 haftadır devam eden yüz yüze eğitim sürecinde öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını ve ciddi risk altında olduklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Uluslararası çevrelerde, okulların tamamen kapatılmasının çok daha büyük maliyeti olduğu açık ve net bir şekilde kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda irade ortaya koydu. Okulların açık kalmasının ülkemiz açısından hayati bir mesele olduğunu ve bunun için de öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini vurgulamak istiyoruz."