Ankara Eğitim Platformundan okulların açılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Ankara Eğitim Platformundan okulların açılmasına ilişkin açıklama

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 17 Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitime hazır olduklarını, binalarda gerekli tedbirleri aldıklarını ve personeli bu konuda hazırladıklarını bildirdi.

Ankara Eğitim Platformundan okulların açılmasına ilişkin açıklama, System.String[]

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 17 Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitime hazır olduklarını, binalarda gerekli tedbirleri aldıklarını ve personeli bu konuda hazırladıklarını bildirdi.

Aydın, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okulların açılışı hakkında değerlendirmeler yaptı.

Salgın nedeniyle, 16 Mart 2020'de yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından platform üyesi okullarda uzaktan eğitim konusunda başarılı bir sınav verdiklerini ifade eden Aydın, 17 Ağustos itibarıyla da yüz yüze eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Uzaktan eğitimde, 2019-2020 yılı müfredatını tamamlayan öğrencilerin ağustos ya da eylül aylarında yapılacak yüz yüze telafi eğitimleri ile eksik kalan kazanımlarını tamamlama imkanı bulacaklarını anlatan Aydın, "Pandemi dönemi eğitime verilen ara ve üzerine başlayan yaz tatilinin ardından, uzun bir süre okul rutininden uzak kalan çocuklar için telafi eğitimleri, yeni eğitim yılı için oryantasyon işlevi de görecektir. Telafi süreci gerekli durumlarda hafta sonu çalışmaları ile yıl boyu devam ettirilebilecektir." ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim döneminde, öğretmenlerin büyük özverisiyle öğrencilerin müfredatı tamamladıklarını, eğitim-öğretimden kopmadıklarını ancak arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kaldıklarını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Eğitim hayatının en önemli parçalarından birisi sosyalleşmedir. Özellikle büyük kentlerde, öğrencilerin sosyal çevrelerinin neredeyse tamamı okul arkadaşlarından oluşmaktadır. Öğrencilerin, uzun vadede sosyal çevrelerinden uzakta sadece ekran başında eğitim almaya mecbur kalmalarının, 3-18 yaş grubu üzerinde kalıcı olumsuz etkileri olabilecektir. Mücbir sebepten dolayı uygulanan uzaktan eğitim araçlarının kalıcı ya da uzun vadeli bir sürece evirilmesi halinde bilgisayar bağımlılığı, sosyal bozukluklar, ortopedik rahatsızlıklar, psikolojik sorunlar gibi öğrencinin fiziki ve ruhsal sağlığını tehdit eden unsurlar ortaya çıkabilecektir. Bunun yanında, çalışan ebeveynler için okulların kapalı olması farklı sosyal sorunlara da yol açmaktadır."

"Düzenli istişareler yürüttük"

Ankara Eğitim Platformu olarak Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri ile düzenli istişareler yürüterek okullarda alınması gereken tedbirleri üst seviyede takip ettiklerini aktaran Aydın, platform üyesi okulların Sağlık Bakanlığının açıkladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi belgesinde geçen önlemler ile dünyada güncel olarak takip edilen Okul Sağlığı ve Güvenliği kriterlerini, okul binalarında sağladıklarını bildirdi.

Fransa, İsviçre, Çin, Japonya, Hollanda gibi Avrupa ve Asya'dan birçok ülkenin salgın döneminde yüz yüze eğitime başlama deneyimleri olduğunu hatırlatan Aydın, bu ülkelerde, okul çağı grubunun risk grubu oluşturmaktan ziyade, dolaylı etki ile virüsü taşımalarından endişe edildiğini dile getirdi.

Öğrencilerin okula devam etmeleri ile alınacak riskler, öğrencilerin eve kapanması ve alınacak riskleri en iyi bilim insanlarının değerlendireceğine vurgu yapan Aydın, "Ancak gerekli tedbirleri alan okulların yüz yüze başlaması halinde, öğrencilerin akademik gelişimi kesintisiz devam edecek ve aynı zamanda evde ekran başında kalmanın getirdiği sorunlar bertaraf edilecektir." görüşünü aktardı.

Haziranda 3 milyon 800 bin dolayında öğrencinin katıldığı YKS ve LGS kapsamındaki merkezi sınavların alınan tedbirler sayesinde, güvenli bir şekilde sonuçlandığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu durum, tedbirlerin uygulanması halinde, öğrencilerin okullarından mahrum kalmaması için önemli bir referans olmuştur. Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alınması halinde, yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğine inanıyoruz. Ankara Eğitim Platformu Okulları olarak, binalarımızda gerekli tedbirleri aldık ve personelimizi bu konuda hazırladık. Öğrencilerimiz okula girişlerde sosyal mesafe gözetilerek binaya kabul edilecek, maskelerini sürekli takmaları sağlanacak, sınıflarda ve tüm eğitim alanlarında sosyal mesafe takip edilecek, teneffüs ve yemek molaları pandemi şartlarına göre yapılandırılacak ve okul çıkışında yine sosyal mesafe gözetilerek uğurlanacaktır. Öğrencilerimizin okullarında, herhangi bir sosyal mekandan çok daha güvenli bir ortamda olacaklarını ifade etmek isteriz.

Platformun, Bilim Kurulu üyeleri ve farklı branşlardan uzmanlar ile yaptığı toplantılarda, maske, sosyal mesafe ve hijyenin bu yaş grubunda birçok riski bertaraf edeceği değerlendirilmiştir. Önce sağlık diyerek, disiplin ve özveriyle tüm tedbirleri alacağımızı beyan ediyor, 2020-2021 eğitim yılında, 17 Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitime hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Eğitim Platformundan okulların açılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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