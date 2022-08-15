Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı
ANKARA - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı. Ortalık adeta göle döndü.
Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniğini sel bastı - Son Dakika
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