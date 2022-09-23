Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi

23.09.2022 13:01
Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Sanık avukatı, Feray. Y'nin tutuklanmasına neden olduğunu ileri sürdüğü doktor raporunun sahte olduğunu, bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bakar'ın darp raporunu aldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmediği iddia eden avukat, darp raporunu veren doktor tarafından muayene edilmeden raporun düzenlendiğini ileri sürdü.

Avukat, doktor Bakar'ın yatarak tedavi gördüğünü iddia etmesine rağmen hastanede hiç yatmadığını, olayın saat 12.34 olduğunu ancak Bakar'a verilen darp raporun saatinin ise saat 12.20 olduğunu iddia etti.

Bakar ve ilgili doktorlar hakkında "belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "azmettirme" suçlarından soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat, soruşturma sonuçlanana kadar bu dosyada "durma" kararı verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Doktor Bakar'ın darp sonrası yüzünde kalıcı iz bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na polis nezaretinde götürülerek yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı avukatının talebi üzerine Bakanlığın davadaki "katılan" sıfatının kaldırılmasına karar verdi.

Bakar'a rapor düzenleyen sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın akıbetinin sorulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, davayı 14 Mart 2023'e erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, 22 Şubat'ta istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelinin, "kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama" suçunu işlediği, tayin edilecek cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca cezanın, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" kapsamında yarı oranda artırılması istenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Feray Y'nin söz konusu suçtan, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanlığı, 'doktora darp' davasından çekildi Sağlık Bakanlığı, 'doktora darp' davasından çekildi Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet, Araştırma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement