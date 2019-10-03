Son Dakika Haberleri: Ankara egm, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı
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Ankara egm, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı

57 dakika önce

EGM, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan 'hassas burunlu' köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı.

EGM, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda görev yapan 'hassas burunlu' köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (KEM) eğitilen köpeklerin görüntüsü paylaşıldı. Başta uyuşturucu olmak üzere birçok operasyonda ön saflarda polislerle beraber yer alan görev köpeklerinin, hem müdürlükte hem de sahada yürütülen eğitimlere katıldığı görüldü. Görüntülerde, özel harekat polislerine eşlik eden bir görev köpeğinin senaryo gereği tünel içindeki teröristi etkisiz hale getirmesi yer aldı.

EGM, görüntüyü, "10 farklı branşta yetiştirdiğimiz hassas burunlu ekip arkadaşlarımız, bomba tespiti, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda teşkilatımız bünyesinde görev alıyor" başlığı ile paylaştı.

Ankara egm, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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