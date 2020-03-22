ANKARA EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor - Son Dakika

ANKARA EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor

6 saat önce

EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyorEMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle...

EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan ilgili genelge doğrultusunda, 155'e ve 112'ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personel görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınacak çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir. Bu kapsamda görev alan tüm personelimiz hijyen kurallarına dikkat ederek kendisi ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için maske ve eldiven takmak üzere gerekli koruyucu tedbirler almaktadır" denildi.

ANKARA EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:57 Kaynak: DHA

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