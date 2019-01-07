Ankara Elmadağ'da Kara Saplanan İki Otomobilde Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
47 dakika önce
Yeşildere Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.
Yeşildere
Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı. 7 kişilik grup yetkililere haber vererek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD
, Elmadağ
Belediyesi ekipleri, beraberlerinde sağlık ekipleri ile 5 saatlik çalışma sonucu mahsur kalanlara ulaştı. Mahsur kalanların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:49 Kaynak: DHA
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı