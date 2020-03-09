ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika

ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

6 saat önce

Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı ANKARA'da emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı.

ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı, System.String[]

Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

ANKARA'da emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı. Yakalanan S.C. ve kuryelik yapan A.E, tutuklandı.

Şanlıurfa'da oturan S.C, geçen yıl ağustos ayında telefonla aradığı emekli emekli tuğgeneral C.E.E.'ye, kendisini polis olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun gerçekleştiğini ve operasyon kapsamında evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine C.E.E, evde bulunan 327 bin lira değerindeki 146 adet ata altınını, S.C.'nin yönlendirdiği ve polis olarak tanıttığı A.E.'ye teslim etti. C.E.E, 10 gün sonra yine kendisini arayan S.C.'nin operasyon yapacaklarını belirtmesi üzerine, A.E.'ye bu kez 66 bin lira ile 10 bin dolar verdi. C.E.E, aynı ay içinde kendisini yeniden arayan S.C'ye bu kez, Etimesgut'taki evini satıp, 295 bin lirayı A.E.'ye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden C.E.E, polise giderek şikayette bulundu.

PAROLA, 'VATAN-BAYRAK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, paraların alındığı 3 farklı tarihte Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelip, bir gece otelde kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya dönen A.E'nin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan A.E, C.E.E'nin evine S.C. ile birlikte gittiklerini, içerisinde para ve altınların olduğu poşeti 'vatan-bayrak' parolası ile alarak, yeniden Şanlıurfa'ya döndüklerini söyledi. A.E. ayrıca, S.C.'nin bu iş için kendisine 10 bin lira verdiğini ve olaydan sonra kullandıkları telefon ve sim kartı kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, S.C.'yi de Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına alındı. S.C. ve A.E. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
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