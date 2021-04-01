ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika

ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu

01.04.2021 14:02

Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurduKIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözü önünde boynundan bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı.

Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu

KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözü önünde boynundan bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı. Aile avukatları aracılığıyla, cinayetin canavarca hisle ve tasarlayarak işlendiği gerekçesiyle Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. En azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor" dedi.

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi Fedai Varan, 18 Ağustos 2019 tarihinde 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, lokantada kızı F.B.V.'nin gözü önünde boğazından bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum', kızının ise 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği cezada indirim uygulamadı.

İSTİNAF, KARARI ONADI

Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlenen AHBAP Derneği Avukatı Esra Nur Saraçoğulları Özbey, yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Özbey, sanık Fedai Varan hakkında 'canavarca ve tasarlayarak öldürmeden' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bölge Adliye Mahkemesi, 1,5 yıl süren incelemenin ardından yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bunun üzerine avukat Özbey, cinayetin canavarca ve tasarlayarak işlendiğini, bu konuda emsal kararlar olduğunu belirterek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.

'YARGITAY'DAN UMUTLUYUZ'

Avukat Özbey, Yargıtay'dan hukuka uygun ve daha doğru bir karar çıkacağını ümit ettiklerini söyleyerek, "Biz bu cinayetin tasarlayarak ve canavarca hisle yapıldığını düşündüğümüz için TCK kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de hem aile avukatları hem bakanlıklar dosyaya müdahil olarak diğer kurumlar aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesine başvurduk. Bu süre zarfında gerekli incelemeleri yaptı mahkeme. Yerel mahkemenin kararının doğru olduğunu, indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini reddetti. Yargıtay'a temyiz yoluna başvurduk. Yargıtay'dan hukuka uygun daha doğru bir kararın çıkacağına umutluyuz" dedi.

'CİNAYET CANAVARCA VE TASARLAYARAK İŞLENDİ'

Avukat Özbey, müebbet hapis cezasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz kanununda karşılıklarının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yatarı daha fazla ve koşulları daha ağır. Yine şartlı salıverme koşulları da daha ağır. Bu yüzden kamuya mal olmuş tasarlayarak ve canavarca hisle işlendiğini düşündüğümüz bu cinayete ağırlaştırılmış müebbet verilmesini daha uygun görüyoruz. Yargıtay'ın bu yönde emsal kararları var. Suçun işleniş biçimi, maktulün acı çekmesi ve kanın bir anda boşalması durumları, boğazın kesilmesi, ölümcül yerlerinden bıçaklanması hepimizin gördüğü görüntülerdi. Bunların hepsi cinayetin canavarca hisle işlendiğine dair eylemler. Onun dışında failin elinde bıçakla orada olması, maktulle arasında geçen mesajlaşmalar bunlar da sanığın olayı tasarladığını gösteriyor. Bu yüzden biz Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda bu dosyadan ağırlaştırılmış hapis cezası çıkması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'EMSAL KARAR OLACAK'

Avukat Özbey, "Erkekler artık eşlerine ya da başka bir kadına bir eylem uygularken, 'Seni Emine Bulut gibi yapacağım, sen de öyle olacaksın' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu bile dosyanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadın cinayetleri konusunda önemli bir emsal karar teşkil edeceğini düşünüyoruz. Hem Emine Bulut hem de Türkiye'deki kadın cinayetleri nezdinde bu dosyadan çıkacak karar çok önemli" dedi.

'BU CEZAYI KABUL ETMİYORUZ'

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut da istinaf mahkemesinden çıkan karara üzüldüklerini söyledi. Baba Bulut, "Bu cezayı biz kabul etmiyoruz. Bu kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına en azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor. Bunlara ceza veren hakimler ve savcılar vicdanen versinler. Bizim başka diyeceğimiz bir şey yok. İtiraz ettik, yüksek mahkemeye başvurduk ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" dedi.

Anne Fadime Bulut ise kızının artık geri gelmeyeceğini ancak verilecek kararın kadın cinayetlerinin önüne geçilmesinin önemli olacağını söyleyerek "Benim çocuğum öldü, hayatını kaybetti. 24 yıl az, ömrünün sonuna kadar orada kalsın. Öyle olursa belki hafifleriz. Nasıl 24 sene veriyor? Ağırlaştırılmış ceza verecek ki hiç indirim olmayacak. Hani kadın hakkı, akşama kadar yüzlerce öldürüyorlar, derede, tepede, dağda, evine giriyor adam 'konuşacağız, anlaşacağız' diye vuruyor çıkıyor çocuklarının yanında kesiyor, bıçaklıyor" diye konuştu.

ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu
ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu
ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu
ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu

Münir Karaloğlu, Emine Bulut, Yargıtay, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca "kurgu" bahanesine sığındı Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz         
14:01
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor         
13:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı         
13:15
Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması         
12:29
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi         
10:38
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei