ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI - Son Dakika
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ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI

01.06.2022 11:47

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserini dinledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserini dinledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salon'daki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ile birlikte dinledi. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, konser sonunda El Sistema's Fusion Ensemble'nin daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükelçinin daveti üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan da müzisyenleri tek tek tebrik etti ve çiçek verdi. Grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konsere gelen müzikseverlerle sohbet ederek özçekim yaptı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Venezuela ziyaretimizin unutulmazlarından El Sistema's Fusion Ensemble'yi yeniden dinleme fırsatını ülkemizde bulmak büyük mutluluk. Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI
ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI
ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI
ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI - Son Dakika


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