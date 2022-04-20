ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, HUZUREVİ SAKİNLERİYLE İFTAR YAPTI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, huzurevinde kalan yaşlılarla iftarda bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Emine Erdoğan, iftarın ardından huzurevi sakinleri ve çalışanlarla sopbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan'a iftar programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşlik etti.

Huzurevinin Bocce takımında yer alan yaşlı vatandaşlar Emine Erdoğan'a bu sporu çok sevdiklerini anlatırken, huzurevi sakini eski milli basketbolcu 74 yaşındaki Özcan Yaykın da kitap yazdığını dile getirdi. Emine Erdoğan'ın, "Yazmanız çok güzel, sizin anılarınız çok kıymetli" sözleri üzerine Yaykın, "Sizin ziyaretinizle yazacak yeni anılarım da oldu" yanıtını verdi.

Öte yandan Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ziyaretinde Emine Erdoğan'a 2019'da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan'ın yaptığı tablo hediye edildi. (DHA)