Son Dakika Haberleri: Ankara Emlakçıyı Otomobilinde Gasp Ettiler

Ankara Emlakçıyı Otomobilinde Gasp Ettiler

27 dakika önce

Ankara'da emlakçı Orhan Peker(37), evinden ayrılıp aracına bindiği sırada biri silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı.

Ankara Emlakçıyı Otomobilinde Gasp Ettiler, System.String[]
Ankara'da emlakçı Orhan Peker(37), evinden ayrılıp aracına bindiği sırada biri silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Peker'in 20 bin TL'sini gasp eden zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Olay, 10 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi Azık Sokak üzerinde meydana geldi. İşe gitmek için evinden ayrılan emlakçı Orhan Peker, otomobiline bindiği sırada, apartmanın önünde bekleyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, üzerindeki silahla Peker'i bir süre darp ederken, bu sırada sokak başında bekleyen 3 kişi daha hızla otomobile doğru gelerek Peker'i darp etmeyi sürdürdü. Saldırganlar, Peker'in üzerinde bulunan 20 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeler neticesinde yaralanan Orhan Peker, durumu polise bildirdi.

MOBESE KAMERASI OLMAYAN SOKAKLARDAN KAÇMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 4 saldırganın MOBESE kameralarının bulunmadığı sokaklardan kaçtığını belirledi. Kimlik ve yer tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda Sedat P., Mehmet P. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Zanlıların saldırıya uğrayan Orhan Peker'in akrabaları olduğunu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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