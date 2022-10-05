Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Hep Birlikte El Ele Güvenli Geleceğe" başlığıyla yapılan paylaşımda, "24 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında, ilimizde bulunan AVM'lerde düzenlenen etkinliklerle, 41 bin 160 üniversite öğrencimizi ve ailelerini terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilgilendirdik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da 41 bin 160 üniversite öğrencisi terör örgütü propagandalarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.