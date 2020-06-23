Ankara Emniyet Müdürlüğü "abart egzoz" kullananlara geçit vermiyor - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü "abart egzoz" kullananlara geçit vermiyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde araç ve motosikletlerde "abart egzoz" kullananlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde araç ve motosikletlerde "abart egzoz" kullananlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araç ve motosikletlerde abart egzoz kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kurallara uymayıp çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu araçla trafiğe çıkanların ciddi cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtilerek, "2018 yılında 3 bin 973 şahsa işlem yapılırken toplam işlem sayısı 4 bin 37 oldu. 2019 yılına ait ise kişi başına yapılan işlem sayısı 2 bin 75 iken toplam işlem sayısı 2 bin 66 olarak kaydedildi. Yıllara göre yapılan kıyaslamada ise 2019 yılında kişi başına yapılan işlem sayısında yüzde 48, toplam işlem sayısında ise 49 oranında 2018'e göre azalma oldu." bilgilerine yer verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü 'abart egzoz' kullananlara geçit vermiyor - Son Dakika

Son Dakika

19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 19:03 Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:26 Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:47 Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı 15:23 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
17:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 19:53:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Emniyet Müdürlüğü "abart egzoz" kullananlara geçit vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]