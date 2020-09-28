Ankara Emniyet Müdürlüğü Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltında bulunan Ayhan Bilgen'nin gıdadan zehirlenmesine rağmen sağlık kuruluşuna götürülmediği şeklindeki iddiaları yalanladı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "27.09.2020 tarihi itibari ile Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verilmiştir. Bu saat itibari ile gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlık kuruluşlarındaki yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisi alınmıştır" denildi. - ANKARA