Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı bitti
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:43 Kaynak: AA
, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü
binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.
Soylu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Soylu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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