Son Dakika Haberleri: Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı bitti
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Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı bitti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı bitti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Soylu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
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