Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı

30.07.2022 22:00
Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı - Son Dakika
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