Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına... - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına...

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına..., System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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