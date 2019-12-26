Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına... - Son Dakika

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına...
6 saat önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi. - ANKARA
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