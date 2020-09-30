Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre - Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalar neticesinde 2018 yılından bugüne kadar 6 bin 192 şahsa işlem yapıldığını açıkladı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalar neticesinde 2018 yılından bugüne kadar 6 bin 192 şahsa işlem yapıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin çeşitli cadde ve sokakları ile bazı kafe ve restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız ederek haksız kazanç sağlayan korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalarımız neticesinde, 2018 yılından bugüne kadar toplam 6.192 şahsa işlem yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor
Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor
Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor
Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü korsan otoparkçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

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