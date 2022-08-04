Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı - Son Dakika
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Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı

04.08.2022 04:07
Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenleyerek arama yaptı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenleyerek arama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) KPSS soruşturmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenledi. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

'TÜM BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR İDARİ BİRİMLERE İLETİLMİŞTİR'

Yediiklim Yayınları avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, bir soru dışında birebir benzer sorunun olmadığını aktararak "Sınava girmiş tüm öğrencilerin dört gözle beklediği, bu soruşturmanın güvenilir, hızlı ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi, belge ve dokümanlar idari birimlere, güvenlik birimlerine teslim edilmiştir. Sosyal medyada bir tıkla herkese yayımlanan sorumsuzca paylaşımlarda, bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" dedi.

Avukat Gözüküçük, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu konuda yarın daha detaylı, soru örneklerinin de yer aldığı bütün belgeler basın mensuplarına takım halinde dağıtılacaktır. Yarın yine DDK'ya da gerekli bilgilendirme notları iletilecektir. Şu anda hiçbir gözaltı yok, gözaltı olacak bir durum da yok. Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde de yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı - Son Dakika

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