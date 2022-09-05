MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı

05.09.2022 03:02
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı
Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı - Son Dakika
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