Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı

01.08.2022 12:13

Ankara'da Esenboğa yolu üzerindeki düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ambulansa yol vermemeleri sebebiyle para cezası kesildi.

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında da adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KOCA: SEVİNÇ YAŞAMANIN YERİ VE ZAMANI VARDIR

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır" dedi.

YORUMLAR (2)
  • deli balta: düğün konvoyuna denk geldin acelen var sen korna çalıyosun yol versin diye zaten onlarda çalıyor 4 lüleri yakıyosun hastaneye yetişecem sınava yetişecem nolur açılın onlarda dötrlüleri yakıtığı için ister öl ister geber kimsenin umrunda değil neymiş biri evleniyormuş bananeee laaan bananeee sağdan gidin tek şerit insanlar sizi beklmek zorundamı Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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