Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında da adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KOCA: SEVİNÇ YAŞAMANIN YERİ VE ZAMANI VARDIR

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır" dedi.